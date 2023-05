POL-EL: Emlichheim - Kennzeichen gestohlen

Uelsen (ots) - Am Sonntag, gegen 07.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Johann-Niehoff-Straße in Uelsen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst ein Geräteschuppen in Brand. Anschließend griff das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über. Verletzt wurde dabei niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Uelsen und Itterbeck ...

