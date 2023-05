Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Altenburg

Altenburg (ots)

Einbruchsversuch in Altenburg

Am 07.05.2023, gegen 02:25 Uhr, meldete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, dass er gerade beobachtet hat, wie zwei Personen versuchten, in Altenburg auf dem Festplatz in das Theaterzelt einzubrechen. Die Beamten der Polizei Altenburger Land begaben sich unmittelbar zum Tatort und sahen die zwei Personen fußläufig in Richtung der Zwickauer Straße flüchten. Sie nahmen sofort die Verfolgung der beiden Personen auf, welche in Richtung der Gartenanlage Am Waldessaum rannten. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gelang es den Polizisten, die beiden Tatverdächtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Gegen die beiden jungen Männer erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell