Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl von Steuergeräten - Verdächtige flüchten

Siegburg (ots)

Am Freitag (11.11.2022) kam es zu einem Diebstahl von Pedelec-Steuergeräten in der Tiefgarage eines Geschäftshauses an der Wilhelmstraße in Siegburg.

Gegen 11:30 Uhr wollte eine Zeugin in der Tiefgarage Müll entsorgen. Dabei konnte sie einen Mann wahrnehmen, der vor dem offen stehenden Tor der Tiefgarage stand. Als der Mann die Zeugin erkannte, rief er etwas in die Garage hinein. Plötzlich kam ein weiterer Mann aus der Tiefgarage herausgerannt. Beide Männer liefen in unbekannte Richtung davon.

Kurze Zeit später stellte die Zeugin dann fest, dass drei Steuergeräte von den in der Tiefgarage abgestellten Pedelecs entwendet worden waren.

Ob die beiden verdächtigen Männer mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Der Mann, der vor der Tiefgarage stand, sei circa 20 Jahre alt und etwa 176 cm groß. Er hatte dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit weißer Arbeitskleidung. Zudem trug er eine Brille.

Der andere Mann sei etwas älter gewesen. Die Zeugin schätzte ihn auf etwa 23 Jahre. Zudem sei er circa 170 cm groß. Er trug blaue Arbeitskleidung.

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re.)

