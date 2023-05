Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung endet im Gewahrsam

Gera (ots)

Ein alkoholisierter 37-Jähriger befand sich Samstagabend (06.05.2023), gegen 19:45 Uhr, auf der Heinrichstraße im Bereich der Haltestelle "Park der Jugend", als er unvermittelt einen 49-Jährigen, mit erhobener Bierflasche in der Hand, Schläge androhte. Im nächsten Augenblick schlug er einen weiteren Passanten (43 Jahre) unvermittelt mit der flachen Hand in das Gesicht. Die eingesetzten Beamten der Geraer Polizei nahmen den 37-Jährigen vor Ort in Gewahrsam. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

