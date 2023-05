LPI-G: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Altenburg (ots) - Kriebitzsch: Im Zeitraum vom 28.04.2023 bis 04.05.2023 drangen unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma in der Altenburger Straße ein und gelangten in der Folge gewaltsam in einen Nebenraum. Nach derzeitigen Informationen wurden augenscheinlich nichts gestohlen. Die Kripo übernimmt die Ermittlungen zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK) Rückfragen ...

mehr