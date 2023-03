Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beendet Drogenhandel im Stadtteil Am Wasserturm

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Dienstag, 28. März, einen 50-jährigen Mann in seiner Wohnung an der Marktfeldstraße wegen Drogenhandels vorläufig festgenommen.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten unter anderem über 100 Gramm Heroin, eine geringe Menge Kokain und einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher. Bei dem Geld besteht der Verdacht, dass es aus Drogengeschäften stammt.

Der 50-Jährige steht daher im Verdacht einen schwunghaften Drogenhandel betrieben zu haben. Er ist in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Haftrichter erließ am Dienstag Untersuchungshaft. Dem 50-Jährigen droht eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr wegen Drogenhandels. (jl)

