POL-MFR: (686) Bewaffneter Raubüberfall auf Lotto-Laden - Fallaufklärung

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (09.06.2023) griff ein Unbekannter eine Frau in der Nürnberger Südstadt in ihrer Wohnung an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20:55 Uhr klopfte es an der Wohnungstür der 76-jährigen Geschädigten in der Allersberger Straße. Nachdem sie geöffnet hatte, drängte sie der Täter in die Wohnung und brachte sie zu Boden. Die Dame schrie um Hilfe und versuchte sich zur Wehr zu ...

