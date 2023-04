Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Firmengebäude

Keltern (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind bislang Unbekannte gewaltsam in ein Gebäude in Keltern-Dietlingen eingedrungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen der oder die Täter am Dienstag zwischen etwa 1 Uhr und 4 Uhr in das Firmengebäude im Industriegebiet Dietlingen ein. Im Anschluss entwendeten sie Zinnanoden sowie Elektronikartikel. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Zur Spurensicherung war die Kriminaltechnik im Einsatz. Die Sachbearbeitung hat der Polizeiposten Remchingen übernommen.

Hinweisgeber zum Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Industriegebiets sowie dem Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

