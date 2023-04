Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Absolut fahruntüchtig: Radfahrer stürzt alkoholisiert

Dornstetten (ots)

Offenbar leicht verletzt wurde am Montagabend ein 17 Jahre alter Radfahrer, nachdem er mit seinem Elektrofahrrad gestürzt war.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der 17-Jährige mit seinem Pedelec gegen 22:30 Uhr die Landesstraße 398 von Hörschweiler kommend in Richtung Dornstetten. Im Kurvenbereich kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am gesamten Körper zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte bei ihm Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,8 Promille. Der 17-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hinweis:

Ab einem Blutalkoholwert von 0,3 Promille begeht auch ein Radfahrender bereits eine Straftat, wenn bei ihm Fahrauffälligkeiten festgestellt werden oder infolge des Alkoholgenusses gar ein Unfall verursacht wird. Ab einem Promillewert von 1,6 (beim Führen eines Kraftfahrzeuges ab 1,1 Promille) wird auch ein Radfahrender grundsätzlich als absolut fahruntüchtig eingestuft. Dem Radfahrenden kann der Führerschein entzogen werden, wenn die Behörde der Ansicht ist, dass er nicht mehr geeignet ist, ein führerscheinpflichtiges Kraftfahrzeug zu lenken. Zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis kann eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) angeordnet werden.

Quelle: https:/ /www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/fahrrad-und-trends/verkehrsregeln -fuer-radfahrende/

Banu Kalay, Pressestelle

