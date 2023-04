Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Übergroße "Kunst-Ostereier" gestohlen

Wurmberg (ots)

Zwei übergroße "Kunst-Ostereier" - jeweils rund zwei Meter hoch, 60 Kilogramm schwer, aus Styropor gefertigt, bunt bemalt mit Wappen und Schriftzügen - wurden in der Nacht zum Sonntag von bislang unbekannten Tätern entwendet. Eines dieser "Kunst-Ostereier" zierte die Insel des Kreisverkehrs Uhlandstraße / Wimsheimer Straße auf Gemarkung Wurmberg - das andere Ei war vor einem nahegelegenen Gasthof aufgestellt. Aufgrund der Größe der Eier dürfte es sich um mehrere Täter, eventuell mit einem Kastenwagen zum Abtransport, gehandelt haben. Die Eier haben einen Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Eines der Eier wurde am Sonntagnachmittag von Passanten in einem Waldstück bei Heimsheim aufgefunden - der Verbleib des zweiten Eis ist bislang unbekannt. Die Polizei in Mühlacker bittet nun um Zeugenhinweise unter (07041) 96930.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

