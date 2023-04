Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lkw-Unfall: Fahrer muss ins Krankenhaus - mehrere Autos beschädigt

Pforzheim (ots)

Der Fahrer eines Sattelzugs hat nach einem Unfall am Samstagmorgen in Pforzheim in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Es sind mehrere Autos beschädigt worden.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der 63-jährige Lkw-Fahrer gegen 7:15 Uhr in der Lindenstraße unterwegs, als er offenbar kurzzeitig die Kontrolle über seinen Lastzug verlor und insgesamt drei am Straßenrand geparkte Autos streifte. Als Unfallursache steht im Raum, dass der 63-Jährige während der Fahrt gesundheitliche Probleme bekommen haben könnte. Er wurde vom hinzugeeilten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 50.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell