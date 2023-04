Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trunkenheitsfahrt: Führerschein einbehalten

Pforzheim (ots)

Nach einer Fahrzeugkontrolle seinen Führerschein abgeben müssen hat am Freitagabend ein 52-jähriger Autofahrer in Pforzheim.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgrund auffälliger Fahrweise in der Unteren Wilferdinger Straße nahmen Polizeibeamte am Freitag, gegen 18 Uhr, aus einem mit vier Personen besetzten Auto heraus Alkoholgeruch wahr. Die Überprüfung des Fahrers ergab eine Alkoholkonzentration von etwa 2,7 Promille. Dem 52-Jährigen wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten und eine Sicherheitsleistung erhoben. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer und der Beifahrerin noch zwei Kinder die während der Fahrt nicht vorschriftsmäßig gesichert waren.

Hinweise Ihrer Polizei:

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 Zentimeter sind, dürfen in Kraftfahrzeugen auf Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind, nur mitgenommen werden, wenn entsprechende Rückhalteeinrichtungen (Kindersitz plus Gurt) für Kinder benutzt werden. Ein Aufprall bei 50 km/h ohne Gurt entspricht in etwa einem Sturz aus 10 Metern auf Beton. Das Aufprallgewicht erhöht sich bei 50 km/h kurzzeitig um das 30-fache. Demnach wird ein zirka 0,5 Kilogramm schwerer Schirm, zum Beispiel auf der "Hutablage" im Auto, zu einem "Geschoss" von bis zu 15 Kilogramm. Bei einem 20 Kilogramm schweren Kind entspricht dies einem "Gewicht" von 600 Kilogramm. Die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen ist deutlich erhöht. Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/kinder-schulweg/elterninformationen/kindersicherung-2/

