POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Vorfahrtsverletzung: Fahrradfaher schwer verletzt

Horb am Neckar (ots) - Einsatzkräfte haben am frühen Samstagmorgen in Horb am Neckar zwei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen, ein 25-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau, sollen gegen 1 Uhr versucht haben, mit mindestens einer, ursprünglich in der Isenburger Straße gelagerten Kabeltrommel das Weite zu suchen. Die Fahrt der ...

