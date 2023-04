Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal-Lützenhardt - Exhibitionist belästigt Personen; die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Aufgrund exhibitionistischer Handlungen im Waldgebiet rund um die Klinik am Zauberwald sind kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand belästigte ein noch unbekannter Mann bereits am Mittwoch, den 22. März, eine Frau im Waldgebiet nahe der dortigen Klinik. Im bekanntgewordenen Fall soll der Mann mit gänzlich entblößtem Unterleib in einem Gebüsch gesessen und offenbar onaniert haben. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Mann in der nahen Vergangenheit auch gegenüber anderen Personen, die in diesem Bereich spazieren gingen, derartig in Erscheinung getreten sein soll. Der noch unbekannte Mann wird wie nachfolgend beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170cm bis 180cm groß, hellhäutig, dunkelblonde Haare, normale Statur. Ferner soll der Mann gebrochenes Deutsch sprechen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, oder weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zu der gesuchten Person machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell