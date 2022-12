Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Flucht vor der Polizei durch Wohngebiet

Äußerst gefährlich und rücksichtslos war das Verhalten eines Autofahrers, der am frühen Sonntag in der Ravensburger Südstadt vor der Polizei flüchten wollte. Der 37 Jahre alte Lenker eines Opel Corsa sollte kurz vor 6.45 Uhr an der Straßenecke Jahnstraße/ Robert-Bosch-Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Die vielfachen Anhaltsignale ignorierte der aus Richtung Weißenau kommende Opel-Lenker jedoch und fuhr zügig Richtung Innenstadt davon. Mit mehreren Polizeistreifen, die daraufhin die Verfolgung des Wagens aufnahmen, lieferte er sich eine Verfolgungsfahrt von der Lortzingstraße und der Hindenburgstraße in die Weissenauer Straße. Teilweise fuhr er dabei mit mehr als dem doppelten der erlaubten Geschwindigkeit und nahm dabei auch auf 30er-Zonen keine Rücksicht. Im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Jahnstraße fuhr er über die Gegenfahrbahn und riskierte damit bewusst einen Unfall mit entgegenkommenden Fahrzeugen. In der Seestraße gelang es einer Polizeistreife, den Wagen des 37-Jährigen zu stoppen. Eine Kontrolle ergab, dass der Fahrer weder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Auch andere Hinweise darauf, was den Fahrer zu einer so riskanten Flucht vor der Polizei veranlasst hatte, fanden sich nicht. Der Fahrer, der sich sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde letztlich in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei bittet nun Personen, die durch das Verhalten des Fahrers in irgendeiner Weise gefährdet wurden, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wolfegg

Nach Achsbruch - Auto landet auf Dach

Nachdem an seinem Pkw während der Fahrt auf der Waldseer Straße eine Achse gebrochen ist, ist ein 53 Jahre alter Ford-Lenker verunfallt. Der Fahrer sowie sein 57 Jahre alter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Ford-Fahrer war in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als auf Höhe der Höllsteige plötzlich die Hinterachse des Autos brach. Der 53-Jährige verlor die Kontrolle über das Auto und schleuderte über die Straße, bevor der Ford an einem Bordstein seitlich kippte und letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen wurden nach an der Unfallstelle erstversorg und für eine genauere medizinische Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford, an dem ein Schaden von rund 7.500 Euro entstand, musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es in der Waldseer Straße kurzzeitig zu Behinderungen des Verkehrs.

Wolfegg

Geldtasche aus Pkw gestohlen

Aus einem im Lindenbühl geparkten Pkw in Alttann wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein Portemonnaie gestohlen. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Weise in den Citroen Picasso und nahm die Geldbörse aus einer im Auto befindlichen Handtasche. Personen, die im Tatzeitraum im Lindenbühl Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei zu melden.

Weingarten

Kerze entzündet Mülltonne

Der unachtsame Umgang mit einer Kerze war die Ursache für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Montagmorgen gegen 0.30 Uhr im Dürerweg. Eine Bewohnerin hatte die Kerze in ein Regal auf ihrer Terrasse gestellt. Die Wärme schmorte ein Loch in die unmittelbar danebenstehende Mülltonne, sodass sich kurz darauf das darin befindliche Papier entzündete. Löschversuche der Anwohner scheiterten, weshalb die Feuerwehr anrücken und die Flammen bekämpfen musste. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte glücklicherweise eher gering ausgefallen sein.

Bad Waldsee

Einbruch

In ein Wohnhaus in der Kümmerazhofer Straße in Reute ist zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag eingebrochen worden. Der unbekannte Einbrecher verschaffte sich über einen Wintergarten Zutritt, nutzte die Abwesenheit der Bewohner und durchwühlte zahlreiche Schränke. Ob der Täter dabei fündig wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei Weingarten ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee - Gaisbeuren

Auto durchwühlt

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen in einem Carport in der Schmiedgasse geparkten Skoda geöffnet und durchwühlt hat, ermittelt die Polizei Weingarten. Der Dieb nahm das im mutmaßlich unverschlossen abgestellten Wagen befindliche Kleingeld an sich und suchte das Weite. Zeugen oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, unter Tel. 0751/803-6666 die Polizei zu verständigen.

