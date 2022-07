LPI-EF: Einbruch gescheitert

Erfurt (ots) - Unbekannte lösten am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Erfurt aus. Am Wasserturm hatten sie in einem entkernten Gebäude eine Matratze in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, sodass am Gebäude kein weiterer Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden zwei Jungen im geschätzten Alter von 14 Jahren gesucht, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten. Einer ...

