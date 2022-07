Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stiehlt Handtasche

Erfurt (ots)

Eine 73-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt hatte sich in der Erfurter Altstadt in eine Ferienwohnung eingemietet. Während sie sich am Mittwochmorgen nur wenige Minuten im Badezimmer aufhielt, drang eine unbekannte Person in die Ferienwohnung ein. Der Dieb stahl unbemerkt eine Handtasche samt Inhalt aus dem Wohnungsflur. Der Wert der Beute wird auf 750 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell