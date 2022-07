LPI-EF: Gartenlaube aufgebrochen

Sömmerda (ots) - Aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Erfurt durchsuchten Polizeibeamte am Dienstagmorgen die Wohnung einer 28-jährigen Frau in Sömmerda. Die Polizisten beschlagnahmten hier mehr als 300 Gramm Marihuana, verschiedene andere Drogen sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Frau wegen Drogenhandels. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 ...

