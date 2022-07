LPI-EF: Drogen beschlagnahmt

Erfurt (ots) - Am frühen Mittwochmorgen zog die Erfurter Polizei einen betrunkenen Fahrradfahrer aus den Verkehr. Gegen 02:30 Uhr stoppten sie den 31-Jährigen in der Thälmannstraße. Der Radfahrer war erheblich alkoholisiert. Er erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von fast 2,1 Promille. Nach einer Blutentnahme und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr durfte er sein Fahrrad nach Hause schieben. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

