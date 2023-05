Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Jugendfeuerwehr Erkrath feiert 40. Geburtstag

Erkrath (ots)

Erkrath, 04.05.2023

Die Jugendfeuerwehr Erkrath hat am Samstag ihren 40. Geburtstag gebührend in der Aula der Realschule Alt-Erkrath gefeiert. Zur Party waren alle zehn Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann eingeladen, die auch zahlreich mit ihren Jugendfeuerwehrangehörigen erschienen waren. Stadtjugendfeuerwehrwart Kai Weikert und sein Betreuerteam konnten somit mehr als 200 Jugendliche begrüßen.

Da der Partygedanke für die Kids im Vordergrund stand, wurde der offizielle Teil kurzgehalten. Bürgermeister Christoph Schultz, freute sich so viele junge Menschen begrüßen zu können und bedankte sich bei den Jugendfeuerwehrleuten dafür, dass sie ihre Freizeit bei der Jugendfeuerwehr einsetzen um sich so auf ihre zukünftige Aufgabe in der Freiwilligen Feuerwehr vorzubereiten. Als Geschenk an die Jugendfeuerwehr Erkrath hatte er Basecaps einer speziell angefertigten Geburtstagsedition in blau und orange, den Farben der Jugendfeuerwehr, mitgebracht.

Jörg Schwarz, ehemaliger Kreis- und Stadtjugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Erkrath, der nur wenige Wochen nach der Gründung der Erkrather Jugendfeuerwehr dort auch Mitglied geworden war, faste die letzten 40 Jahre der Jugendfeuerwehr Erkrath in Worte und Bilder. Er begrüßte neben den noch in der Feuerwehr Erkrath tätigen ehemaligen Betreuerinnen und Betreuern der Jugendfeuerwehr ganz besonders mit Carsten Hink, Erik Flatau und Kay Uwe Holzkamm drei Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr Erkrath.

Im Namen der Leitung der Kreisjugendfeuerwehrwarte gratulierte Daniela Vollmar und überreichte ein Präsent an die Jugendfeuerwehr Erkrath. Auch nicht mit leeren Händen kamen Frank Noack und Kreisbrandmeister Torsten Schams vom Kreisfeuerwehrverband Mettmann, sie hatten für die Angehörigen der Jugendfeuerwehr Erkrath praktische Trinkflaschen im Design der Jugendfeuerwehr dabei. Ein besonderes Geschenk überreichte die Kinderfeuerwehr Erkrath. Eine Delegation der Erkrather Feuerkids hatte einen menschengroßen Teddybären in Jugendfeuerwehruniform dabei, der zukünftig als Maskottchen der Jugendfeuerwehr Erkrath dienen wird.

Nach dem offiziellen Teil begann die tolle Party und vor der Aula fuhr ein Eiswagen vor, der die Kinder und Jugendlichen umfassend mit den Sorten ihres jeweiligen Lieblingseises versorgte. Während der Fete mit dröhnender Musik von DJ Sammy und tollen Partytänzen und -gesängen ging ein Zauberkünstler durch die Reihen und verblüffte die Gäste mit seinen magischen Künsten.

Höhepunkt war, nachdem es dunkel geworden war, das Geschenk des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath. Der Vorstand hatte einen Feuerkünstler engagiert der auf dem Schulhof unter dem frenetischen Beifall der Jugendlichen eine unglaubliche Feuer-Jonglage vorführte. Als Zugabe illuminierte er das Logo der Jugendfeuerwehr NRW mit seinen Glückwünschen zum 40. Geburtstag in einer Jonglage mit LED-Stäben.

Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die tolle Stimmung sowie die Geschenke und bei den Eltern der Jugendfeuerwehrangehörigen für die tatkräftige Unterstützung. Es war ein unglaublich schöner Abend!

Feuerwehr Erkrath