POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach Auffinden einer schwerverletzten Person in Trier

Trier (ots) - Am Dienstag, den 30. Mai 23, schlug ein bisher unbekannter Täter am helllichten Tag Scheiben in zwei PKW ein, die in der Wolfsgasse in Trier abgestellt waren. Sowohl an einem Opel Corsa als auch an einem Peugeot 306 zertrümmerte der Täter gegen 13.10 Uhr die Scheiben. Ob er Beute an sich nehmen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 / ...

