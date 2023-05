POL-PPTR: Angekündigte Geschwindigkeitsmessungen in der 23. Kalenderwoche

Trier (ots) - In der Zeit von Samstag, den 20. Mai, 19 Uhr, bis Montag, den 22.Mai, 8.30 Uhr, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter mehrere Scheiben an verschiedenen Türen des "Modehaus Marx" an der Basilika in Trier. Insgesamt wurden vier Scheiben beschädigt, wodurch ein erheblicher Schaden entstand. An einer Tür zur Konstantinstraße ritzte der Unbekannte in ...

mehr