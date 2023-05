POL-PPTR: Raub in der Kaiserstraße - Zeugen gesucht

Konz (ots) - Heute Nacht, zwischen 22 Uhr und 3: 25 Uhr, überfielen noch unbekannte Täter eine ältere Dame in ihrem Haus in der Ernst-Reuter-Straße in Konz. Nach dem derzeitigen Stand der noch frühen Ermittlungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass die Täter über die Rückseite des Einfamilienhauses in das Objekt eindrangen. Sie hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Als sie ...

mehr