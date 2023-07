Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 19.07.2023:

Peine (ots)

Di., 18.07.2023 11:17

Verkehrsunfall

Wolfenbüttel | Jägermeisterstraße 14

Durch unbeteiligte Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein bereits bewusstloser 72-jähriger Fahrzeugführer auf den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auffuhr. Dieser Pkw wird auf zwei weitere davor parkenden Pkw geschoben. Der Unfallverursacher erlitt augenscheinlich einen Herzinfarkt. Nach sofortigen Reanimationsversuchen wurde er anschließend durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Di., 18.07.2023 17:30

Verkehrsunfall

Schladen, L 615 / B 82, Schladen-Werla

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dem ein 89-jähriger Pkw-Fahrer auf der L615 nach links abbiegen wollte und dabei den Vorrang des entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrers missachtete. Es kam zum Zusammenprall zwischen dem Motorradfahrer und dem Pkw, infolge der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen am rechten Bein und Fuß zuzog. Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen dem Krankenhaus in Goslar zugeführt.

