FW-EN: Einsätze am 24.04.2023

Am 24.04.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:11Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Hembecker Talstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten Kanaleinläufe mit Bindemittel ab, stellten Ölwarnschilder auf und forderten eine Fachfirma zur Beseitigung der Betriebsmittelspur an. Der Einsatz endete für die eingesetzten Einsatzkräfte um 11:00 Uhr.

Eine First Responder Alarmierung erfolgte um 14:16 Uhr. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die ersten medizinischen Maßnahmen am Patienten bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 14:48 Uhr.

Zu einer Tragehilfe wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:48 Uhr in die Büttenberger Straße alarmiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es der Rettungsdienst Besatzung nicht möglich den Patienten alleine zu transportieren. Die Einsatzkräfte unterstützten beim Transport zum Rettungswagen. Das eingesetzte Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte diesen Einsatz um 19:23 Uhr beenden.

Um 23:09 Uhr wurde zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Kampstraße alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der Heimrauchmelder durch angebranntes Essen ausgelöst hatte. Die Küche wurde gelüftet. Dieser Einsatz endete für die 22 eingesetzten Einsatzkräfte um 23:32 Uhr.

