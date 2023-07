Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 18.07.2023

Peine (ots)

Freitag, 14.07.-17.07.23

Salzgitter, Lebenstedt, Stadion am Salzgittersee

Unbekannte Randalierer warfen diverse Mülltonnen von der Tribüne des Stadions am Salzgittersee. Des Weiteren warfen sie Glasscheiben des Toilettenbereichs ein und beschädigten diverse Duscharmaturen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Zu den Randalierern gibt es bisher keine Hinweise. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde durch die Polizei eingeleitet.

--

Montag, 17.07.2023

Umgestürzter Baum durch Blitzeinschlag

Salzgitter-Bad, Lange Wanne, gegen 21:00

Durch einen Blitzeinschlag stürzte ein Straßenbaum auf den ordnungsgemäß am Seitenstreifen geparkten Lkw-Anhänger. Durch die Feuerwehr Salzgitter-Bad wurde der Baum gefällt und konnte entfernt werden. Am Lkw entstand leichter Sachschaden an der zertifizierten Schiebeplane. Der Fahrzeughalter konnte durch die Polizei in Kenntnis gesetzt werden.

