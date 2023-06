Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Total betrunken

Zeugen sucht die Polizei nach einer Fahrt im Rausch am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr startete der 52-Jährige seine Fahrt in der Bauhoferstraße. Nach dem Ausparken stieß er mit seinem Hyundai gegen einen geparkten Mercedes und fuhr weiter. Ein Zeuge fuhr dem Verursacher hinterher. Sein Weg führte ihn über die Kässbohrerstraße, Söflinger Straße, Wagnerstraße und Einsteinstraße. Dort wendete er und fuhr zurück. In der Wagnerstraße fuhr er entgegen der Fahrtrichtung. Eine Polizeistreife stoppte den Mann letztendlich in der Kässbohrerstraße. Der 52-Jährige war betrunken. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) sucht Zeugen, die von dem Fahrer des Hyundai gefährdet wurden.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1146772 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell