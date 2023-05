LPI-SHL: Betrug durchschaut

Bad Salzungen (ots) - In der Langenfelder Straße in Bad Salzungen krachten Montagabend zwei Autos zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zudem verletzte sich ein Unfallbeteiligter leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

