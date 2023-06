Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Schlägerei mit Vorgeschichte

Gegen mehrere Personen ermittelt seit Sonntag die Polizei in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr hatten Zeugen von der Straße her Lärm gehört. Sie sahen nach draußen und bemerkten, wie sich mehrere Personen vor einem Mehrfamilienhaus in der Leonhardstraße prügelten. Wenige Minuten später traf die Polizei mit mehreren Streifen am Tatort ein. Auch der Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort, denn ein 36-Jähriger hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gaben die 43-Jährige sowie die 24 und 41 Jahre alten Männer zusammen mit anderen Zeugen an, dass der 36-Jährige zuvor gegenüber einer 23-Jährigen in dem Wohngebäude ausfällig geworden sei. Er habe die Frau belästigt und durch sein Tun beleidigt. Deshalb habe sich ein Streit und schließlich die Auseinandersetzung vor dem Haus entwickelt. Dabei wurde der 36-Jährige so schwer am Kopf verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Frau und Männer wegen der vorausgegangenen Belästigung und den Körperverletzungen.

++++1145305 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell