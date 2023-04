Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Diebstahl und Vandalismus auf dem Friedhof

Warendorf (ots)

Am Sonntagvormittag, 16.04.2023, meldete ein Beelener Bürger, dass auf dem Beelener Friedhof am Axtbach mehrere Gräber beschädigt worden seien. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bisher sechs Gräber fest, von denen offensichtlich Gegenstände aus Bronze gewaltsam entwendet wurden. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und vermutet, dass hier professionelle Diebe am Werk waren. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiwache Warendorf unter Tel. 02581-941000 entgegen. Dort sollten sich auch weitere Geschädigte melden und eine Anzeige erstatten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell