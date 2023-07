Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 18.07.2023

Peine (ots)

Dienstag, 11.07.2023 - Montag, 17.07.2023

Peine| Pfingststraße | Peiner Kegelverein

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 11.07.2023 und Montag, dem 17.07.2023 versuchten unbekannte Täter über das Dach des Kegelvereins in das Innere des Gebäudes zu gelangen. An drei Punkten wurde die Folie des Daches aufgeschnitten, jedoch verhindert eine darunter befindliche Blechschicht ein weiteres Eindringen in das Gebäude. Keine Täterhinweise vorhanden. Durch die Beschädigungen am Dach entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet.

--

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell