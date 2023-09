Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, 2. September 2023, zwischen 17.15 Uhr und 20.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Trekkingrad der Marke Stevens 8X Lite Tour Gent, welches im Fasanenkamp gesichert stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 2. September 2023, 13.30 Uhr und Sonntag, 3. September 2023, 2.40 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Marienstraße ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 2. September 2023, 21.00 Uhr, und Sonntag, 3. September 2023, 9.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung der Straße Im Winkel einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 3. September 2023, gegen 14.45 Uhr, wollte eine 26-jährige Autofahrerin aus Damme auf der Dinklager Straße mit ihrem Pkw nach links abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Mit einer Vollbremsung konnte ein nachfolgender 76-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf rechtzeitig anhalten. Eine wiederum nachfolgende 32-jährige Autofahrerin aus Dinklage bremste, fuhr jedoch noch auf den Pkw des 76-jährigen Mannes auf. Dieser Pkw wurde daraufhin auf das Fahrzeug der 26-jährigen Autofahrerin geschoben. Der Mann aus Düsseldorf sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 3. September 2023, gegen 18.13 Uhr, wollte ein 58-jähriger Autofahrer aus Damme bei einer Kreuzung von der Steinfelder Straße erst nach rechts in Richtung Lembrucher Straße abbiegen und entschied sich dann doch nach links in die Große Straße abzubiegen und bog bereits leicht ein. Hier kam ihm ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Diepholz entgegen, der daraufhin stark abbremste und stürzte. Der Motorradfahrer sowie seine 18-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 3. September 2023, 18.20 Uhr befuhr ein Jugendlicher aus Visbek mit einer nicht zugelassenen Motocross die Straße Erlte. Als der Jugendliche an der Kreuzung Erlte/Visbeker Damm geradeaus in den Reuterweg weiterfahren wollte, kollidierte er mit einer vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Pkw-Fahrerin aus Holdorf, die den Visbeker Damm in Richtung Vechta befuhr. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt. Im weiteren Verlauf hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, konnte jedoch ermittelt werden. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell