Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Brand einer Scheune

Am Montag, 4. September 2023, gegen 22.30 Uhr, ging die Meldung über einen Brand in der Markhauser Straße ein. Hier war aus bislang unbekannter Ursache eine Scheune eines landwirtschaftlichen Gehöftes in Vollbrand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Scheune wurde durch den Brand vollständig zerstört. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Cloppenburg - Ladendieb bedroht Verfolger mit Messer

Am Montag, 4. September 2023, gegen 14.30 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße. Hier hatte ein zunächst unbekannter Mann mehrere Kleidungsstücke gestohlen und war geflüchtet. In Folge dessen nahm ein 48-jähriger Zeuge aus Cloppenburg die Verfolgung auf und versuchte ihn festzuhalten. Dabei wurde er im Bereich des Rathauswegs/Ecke Brandstraße von dem Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht, sodass er ihn fliehen ließ. Das Diebesgut hatte er hierbei fallengelassen. Der Tatverdächtige konnte später durch die Polizeibeamten identifiziert und angetroffen werden. Es handelte sich dabei um einem 42-jährigen Mann aus Löningen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Tatzusammenhang zu einem weiteren Diebstahl am gestrigen Tag wird derzeit geprüft.

Essen (Oldenburg) - Kennzeichendiebstahl

Am Freitag, 1. September 2023, zwischen 8.00 Uhr rund 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das vordere Kennzeichen von einem Dacia Sandero, welcher auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma im Kartoffelweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Waschanlagenhäuschen aufgebrochen

In der Zeit zwischen Sonntag, 3. September 2023, 20.30 Uhr und Montag, 4. September 2023, 10.40 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person auf das freizugängliche Gelände einer Autowaschanlage in der Max-Planck-Straße. Hier wurde ein Häuschen aufgebrochen, in dem sich ein Bezahlautomat befindet. Dieser wurde anschließend ebenfalls aufgebrochen und eine darin befindliche Geldkassette mit Münzgeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 2. September 2023, zwischen 20.30 Uhr und 20.35 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike-Pedelec der Marke Specialized, welches verschlossen vor einem Supermarkt in der Hauptstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Montag, 4. September 2023, zwischen 13.30 Uhr und 14.55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Wohnhaus in der Inselstraße. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Bislang ist noch nicht abschließend geklärt, was entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 1. September 2023, 14.00 Uhr und Montag, 4. September 2023, 9.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf den rückwärtigen Bereich einer Grundschule in der Schulstraße und besprühten die Pflasterung im Innenhof, einen Tisch sowie eine Tischtennisplatte mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 1. September 2023, 15.00 Uhr und Montag 4. September 2023, 7.30 Uhr, zerschnitt eine bislang unbekannte Person ein Fliegennetz vor einem Fenster eines Klassenzimmers einer Schule in der St.-Elisabeth-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 3. September 2023, zwischen 10.55 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Ford Focus auf der kompletten Fahrerseite. Das Fahrzeug stand auf der Rückseite eines Geschäftshauses in der Lange Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 4. September 2023, gegen 11.00 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Lorup auf der Alten Straße. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß aufgrund der tiefstehenden Sonnen mit einem 29-jährigen Mann aus Bakum, der mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine gerade auf ein Grundstück aufbog. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell