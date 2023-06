POL-HRO: Verkehrsgefährdender Audi-Fahrer gestoppt

Rostock (ots) - Nachdem am gestrigen Sonntag einem 50-jährigen Mann in Warnemünde ein HSV-Hut gestohlen und dieser anschließend attackiert worden war, hat die Rostocker Polizei bereits drei Tatverdächtige ermitteln können. Der aus Berlin stammende Geschädigte war am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr im Warnemünder Innenstadtbereich seines HSV-Hutes bestohlen worden. Im Anschluss daran wurde dieser durch einen der ...

