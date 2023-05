Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 69-Jähriger erstattete am 24.05.2023 Anzeige gegen einen Unbekannten. Dieser habe gegen 10 Uhr in der Otto-Stabel-Straße verbotswidrig Tauben gefüttert. Als der 69-Jährige ihn darauf ansprach, habe der Unbekannte mit einem Stein nach ihm geworfen und ihn hierdurch an der Hand leicht verletzt. Er habe sodann versucht den Unbekannten zu fotografieren. Dieser habe daraufhin mit einem Holzstück nach ihm geworfen und ihn am Arm getroffen. Auch hierdurch erlitt der 69-Jährige leichte Verletzungen. Der Unbekannte sei dann mit dem Fahrrad geflüchtet.

Sie haben den Vorfall beobachtet? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell