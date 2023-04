Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße, Automaten aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 21.04.2023, in der Zeit von 18:40 Uhr bis 19:45 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Eisautomaten und einen Geldtresor einer Milchtankstelle an der Kökelsumer Straße in Olfen auf. Aus dem Geldtresor entwendeten die unbekannten Täter das Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell