Lohne - Rassistische Beleidigung während eines Regionalligaspiels

Am Samstag, 2. September 2023, fand ein Fußballregionalliga-Spiel zwischen einem Lohner Verein und einem Verein aus Lübeck in Lohne statt. Gegen Spielende, etwa in der Zeit zwischen 19.50 Uhr und 20.05 Uhr, wurden der Trainer sowie Spieler des Lübecker Vereins aus dem Publikum heraus verbal rassistisch beleidigt. Im weiteren Verlauf wurde durch den gastgebenden Verein Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, mit der Polizei Lohne unter 04442 808460 oder der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 Kontakt aufzunehmen.

Lohne - Diebstahl aus einer Wohnung

In der Zeit zwischen Samstag, 2. September 2023, 22.00 Uhr und Sonntag, 3. September 2023, 13.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter aus einer zu diesem Zeitpunkt unverschlossenen Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Dachsbau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden/Damme - 2 x versuchter Pkw-Diebstahl

Im Zeitraum von Sonntag, 3. September 2023, 13.30 Uhr bis Montag, 4. September 2023, 10.30 Uhr versuchten unbekannte Personen einen Peugeot 508, der an der Straße Wahlde in Neuenkirchen-Vörden parkte, zu entwenden. Ähnliches geschah in der Zeit von Sonntag, 3. September 2023, 20.00 Uhr bis Montag, 4. September 2023, 07.45 Uhr, in der Bahnhofstraße in Damme. Hier wurde ein Fiat 500 angegangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 4. September 2023, um 17.50 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw auf der Dinklager Straße und wurde hier von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 4. September 2023, um 14.35 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Holdorf die Bahnhofstraße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen VW Transporter, welcher an der Westruper Straße vom 30. August 2023, 20.00 Uhr bis Sonntag, 3. September 2023, 12.00 Uhr ordnungsgemäß parkte. Hierbei verursachte der Unfallflüchtige Lackkratzer und eine Eindellung am Kotflügel. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 4. September 2023, gegen 13.00 Uhr, kam es auf der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem Fahrzeug den linken Außenspiegel eines Ford Ka. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 4. September 2023, um 13.30 Uhr befuhr ein 13-Jähriger aus Bohmte den Fahrradweg der Straße Westring mit einem Pedelec in Richtung Mühlenstraße. Ein bislang unbekannter Pedelecfahrer kam ihm entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend flüchtete dieser, ohne Angaben seiner Personalien. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 4. September 2023, um 14.48 Uhr befuhr ein 71-jähriger aus Westoverledingen mit einem Lkw und Anhänger die Bundesstraße 69 in Vechta. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein hinter ihm fahrender 22-jähriger Mann aus Bohmte mit einem Sprinter auf. Der 22-jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 4. September 2023, 16.20 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Straße Pickerhake und wollte in Höhe der Einmündung nach rechts auf die Vechtaer Straße in Richtung Lutten abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der den Radweg befuhr. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

