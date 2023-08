Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Fernreisebus

Achern (ots)

Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen, im Rahmen der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses aus Frankreich, am Rasthof in Achern einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen somalischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde der 43-Jährige zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen in das Gefängnis gebracht

