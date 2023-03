LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen

Gera (ots) - Gera. In der Nacht von Sonntag (26.03.23) zu Montag (27.03.23) brachen Unbekannte in eine Kellerbox in der Otto-Worms-Straße ein. Aus dem Keller entwendeten sie einen Koffer, der mit Kleidungsstücken gefüllt war. An der Kellertür entstand Sachschaden. Der Inspektionsdienst (0365/ 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofern Sie Hinweise zu der Tatausführung oder den Tätern machen können, werden Sie ...

