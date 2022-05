Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos interessant für Diebe

Leinefelde (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in einen geparkten Seat in der Konrad-Martin-Straße ein. Der oder die Täter durchschlugen die seitenscheibe der Beifahrerseite. Aus dem Auto erbeuteten die Unbekannten Tanzschuhe und einen Laptop. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Im Boden beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen geparkten VW Passat. Hier gelangte der oder die Täter aber nicht in das Auto. Es entstand Schaden am Türrahmen.

