Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener, aggressiver Mann sorgt für Aufregung im Stadtgebiet

Sondershausen (ots)

Ein hinreichend polizeibekannter 21-jähriger Mann aus Gambia sorgte am Donnerstagnachmittag für mehrere Polizeieinsätze und Aufregung im Stadtgebiet Sondershausen. Kurz nach 13 Uhr hielten ihn mehrere Passanten davon ab, Frauen anzusprechen und zu belästigen. Davor soll er an einer tätlichen Auseinandersetzung mit zwei anderen Männern beteiligt gewesen sein. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der 21-Jährige bereits aus dem Staub gemacht. Eine knappe Stunde später meldete sich eine aufgeregte Zeugin bei der Polizei. Hiernach hatte ein Mann mit dunkler Hautfarbe versucht, in ihr Auto einzusteigen und danach eine leere Glasflasche geworfen. Dann verfolgte er mehre junge Mädchen, die vor ihm flüchteten. Die Polizisten konnten den betrunkenen Mann stellen und seinen Fluchtversuch vereiteln. Es handelte sich erneut um den 21-Jährigen. Er kam in Unterbindungsgewahrsam. Ein Bereitschaftsrichter stimmte diesem zu. Am Freitagmorgen konnte er, ausgenüchtert, entlassen werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachtes der versuchten Gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell