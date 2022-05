Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos beschädigt

Schlotheim (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 1.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter vier geparkte Autos in Schlotheim. Der Täter befand sich in Begleitung von zwei weiteren Personen zu Fuß aus Richtung Sportplatz Laubgasse in Richtung Herrenstraße. Hierbei beschädigte er die Außenspiegel der Autos und richtete einen Schaden von mindestens 2000 Euro an. Seine zwei Begleiter versuchten ihn vom Handeln abzuhalten, aber ohne Erfolg. Zeugenaussagen zufolge war der Täter ca. 16 Jahre alt und 1.70 m groß. Er war kräftig, hatte kurze, dunkle Haare und trug eine schwarze Pumajacke. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

