Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachstuhl eines alten Fabrikgebäudes in Flammen

Schlotheim (ots)

Am Donnerstagabend stand der Dachstuhl eines leerstehenden Fabrikgebäudes in der Sondershäuser Landstraße in Flammen. Gegen 21.30 Uhr rückten die Rettungskräfte aus. Noch am Abend begann die Polizei mit der Ermittlungsarbeit zur Brandursache. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Da es sich um ein Abrissgebäude handelt, ist der entstandene Sachschaden gering.

