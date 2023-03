Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld entwendet und mit Zeitung geschlagen

Gera (ots)

Gera. Als sich ein 12-jähriges Mädchen am 27.03.2023 gegen 17:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Fröbelstraße aufhielt, fiel ihr ein 20EUR-Schein zu Boden. Nahezu zeitgleich kam eine unbekannte Frau, hob den Geldschein auf und verließ zügig das Geschäft. Die Mutter (43) der 12-Jährigen folgte der Täterin und forderte sie zur Rückgabe des Geldes auf. Hierbei schlug die unbekannte Frau mit einer Zeitung nach der 43-Jährigen, schubste sie weg und flüchtete. Die 43-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

