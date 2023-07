POL-OG: Offenburg - Brennender Holzstapel

Gaggenau (ots) - Das schnelle Eingreifen von aufmerksamen Zeugen verhinderte bei einem Brand am Montagnachmittag Schlimmeres. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Aschenbecher gegen 17:30 Uhr der Auslöser für einen Brand auf einem Balkon in der "Viktoriastraße". Durch das schnelle Melden des Feuers konnten die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen zeitnah löschen. Der Sachschaden am Balkon wird auf ...

