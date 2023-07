POL-OG: Gaggenau - Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Rastatt (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Beteiligung von Personen zweier Familien, kam es am Montagabend kurz vor 22 Uhr in der Schloßstraße. Bisher bekannt ist, dass zwei männliche Personen im Alter von 15 und 45 Jahren durch Messerstiche so schwer verletzt wurden, dass diese zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten. Ein 45 Jahre alter Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Derzeit wird durch die Staatsanwaltschaft ...

