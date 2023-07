Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden Polizei und Rettungskräfte am Samstag gegen 13.16 Uhr zur B88 an der Kreuzung zur Scherershüttenstraße gerufen. Dort hatte zuvor ein 60-jähriger VW-Fahrer mit seinm Pkw die Bundesstraße in Richtung Ohrdruf-Stadtzentrum gekreuzt und dabei ein aus Richtung Luisenthal kommendes vorfahrtsberechtigtes Motorrad Suzuki übersehen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstand. Zudem verletzte sich der 60-Jährige leicht und der 35-jährige Motorradfahrer sowie seine 36-jährige Mitfahrerin schwer. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat der Inspektionsdienst Gotha übernommen. (av)

