POL-STD: 57-jähriger Radfahrer nach Unfall in Buxtehude lebensgefährlich verletzt

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Buxtehude in der Straße Königsdamm gewaltsam ein Fenstergitter eines Kellerfensters herausgehebelt und konnten nach dem Öffnen des Fensters dann in ein dortiges Einfamilienhaus ...

