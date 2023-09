Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahrradgeschäft angegangen

In der Zeit zwischen Montag, 4. September 2023, 20.00 Uhr, und Dienstag, 5. September 2023, 15.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Lagerraum an der Hauptstraße ein. Von dort schlugen sie eine Leichtbauwand ein, um in ein dortiges Fahrradgeschäft zu gelangen. Die weitere Tatbegehung wurde abgebrochen und der Tatort verlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 5. September 2023, gegen 12.55 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf dem Marktplatz in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Im Kreuzungsbereich angekommen, bog die Person nach rechts in die Fritz-Reuter-Straße ab und fuhr in Richtung Löningen Straße weiter. Beim Abbiegen hatte die Person eine Lichtzeichenanlage touchiert. Im Anschluss entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 5. September 2023, um 13.14 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Cloppenburg auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Westen. Dabei fuhr er einer 25-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg hinten auf, als diese verkehrsbedingt bremsen musste. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 5. September 2023, gegen 15.45 Uhr, fuhr eine 61-jährige Autofahrerin aus Resthausen auf der Resthauser Straße in Richtung Resthausen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte plötzlich ein 10-jähriges, fahrradfahrendes Kind die Straße. Die Autofahrerin bremste sofort, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfall soll von anderen Personen beobachtet worden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 zu melden.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 5. September 2023, zwischen 18.50 Uhr und 19.40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Skoda Karoq, welcher auf einem Parkplatz einer Turnhalle in der Clemens-August-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

