POL-OH: Verkehrsunfallflucht in der Wehrstraße- Zeugenaufruf

Burghaun (ots)

Am Sonntag, 27.08.2023 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr hat sich in der Wehrstraße in Burghaun ein Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Wehrstraße und streifte aus bisher nicht bekannter Ursache den Zaun eines dort ansässigen Metallbearbeitungsbetriebes. Durch die Berührung des Fahrzeuges mit dem Zaun wurde ein feuerverzinktes Zaunfeld beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 500,00EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, oder sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zu dem Hergang des Verkehrsunfalles oder zu dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Hünfeld, unter der Tel. 06652-96580

Gefertigt: Quanz, POK, Polizeistation Hünfeld

